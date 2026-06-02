Сауд бин Сакр принял посла Мальты в ОАЭ

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 2 июня 2026 года (WAM) -- Член Верховного совета и правитель Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль Касими принял сегодня посла Республики Мальта в ОАЭ Марию Камиллери Калиа в связи с завершением ее дипломатической миссии.

Его Высочество подчеркнул глубину двусторонних отношений между ОАЭ и Мальтой, а также постоянное стремление укреплять и развивать их в интересах двух стран и во благо их народов.

Правитель Рас-эль-Хаймы высоко оценил усилия посла по развитию сотрудничества между двумя странами в различных сферах и пожелал ей успехов в дальнейшей работе.

Со своей стороны, Мария Камиллери Калиа выразила благодарность правителю Рас-эль-Хаймы за радушный прием и гостеприимство, отметив региональный и международный авторитет ОАЭ, а также сотрудничество и поддержку, оказанные ей в период работы в стране.