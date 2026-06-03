Уганда подтвердила шесть новых случаев Эболы, число заболевших достигло 15

КАМПАЛА, 3 июня 2026 года (WAM) -- В Уганде подтверждено шесть новых случаев Эболы, в результате чего число заболевших в ходе продолжающейся вспышки достигло 15, сообщило во вторник Министерство здравоохранения страны.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, новые случаи заражения были выявлены среди лиц, контактировавших с ранее подтвержденными заболевшими.

По данным ведомства, на сегодняшний день из больниц выписаны два пациента. В настоящее время на лечении находятся 12 человек. С начала вспышки зарегистрирован один летальный исход.