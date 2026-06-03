Цены на золото в среду остались стабильными

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 3 июня 2026 года (WAM) -- Цены на золото в среду оставались стабильными, поскольку инвесторы следили за развитием событий на Ближнем Востоке на фоне растущих опасений по поводу инфляции и ожидали публикации новых экономических данных США.

По состоянию на 03:19 по Гринвичу спотовая цена золота удерживалась на уровне 4 485,17 доллара за унцию после роста более чем на 1% по итогам предыдущей торговой сессии. Фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на 0,1% до 4 513,60 доллара за унцию.

Спотовая цена серебра сократилась на 0,1% до 75,01 доллара за унцию. Платина подешевела на 0,2% до 1 933,15 доллара за унцию, тогда как палладий прибавил 0,2%, поднявшись до 1 372,25 доллара за унцию.