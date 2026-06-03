Абдулла бин Заед и министр иностранных дел Португалии обсудили двусторонние отношения и региональные события по телефону

АБУ-ДАБИ, 3 июня 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом обсудил развитие ситуации в регионе и последствия неспровоцированных террористических атак Ирана с использованием ракет и беспилотников, нацеленных на гражданские объекты и инфраструктуру в ОАЭ.

Стороны рассмотрели серьезные последствия этих террористических атак для международного морского судоходства, поставок энергоносителей и мировой экономики.

Министры также обсудили пути активизации международных усилий по укреплению безопасности и достижению прочного мира в регионе.

Кроме того, они рассмотрели дружественные отношения между ОАЭ и Португалией и обсудили возможности расширения сотрудничества в различных сферах в поддержку усилий по развитию двух стран.