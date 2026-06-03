Силы обороны Бахрейна перехватили и уничтожили три ракеты и несколько беспилотников

МАНАМА, 3 июня 2026 года (WAM) -- Генеральное командование Сил обороны Бахрейна заявило, что Иран продолжает систематические враждебные действия, используя ракеты и беспилотники для атак на гражданские объекты в Королевстве Бахрейн.

Как сообщило Бахрейнское информационное агентство (BNA), системы противовоздушной обороны страны перехватили и уничтожили три ракеты и несколько беспилотников.

В командовании подчеркнули, что преднамеренное использование ракет и беспилотников для нанесения ударов по гражданским объектам и частной собственности является грубым нарушением международного гуманитарного права.