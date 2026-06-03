ОАЭ решительно осудили террористические атаки Ирана на Бахрейн

АБУ-ДАБИ, 3 июня 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили террористические атаки с использованием беспилотников и ракет, совершенные Ираном против Королевства Бахрейн.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эти террористические атаки являются вопиющим нарушением суверенитета Бахрейна, противоречат международному праву и угрожают безопасности и стабильности Королевства, а также сохранности объектов критической инфраструктуры и гражданских объектов.

Министерство выразило полную солидарность ОАЭ с Бахрейном и поддержку всех мер, направленных на обеспечение его безопасности и стабильности.