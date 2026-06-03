Минздрав ОАЭ: случаев Эболы в стране не выявлено

ДУБАЙ, 3 июня 2026 года (WAM) -- Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ подтвердило высокий уровень готовности системы здравоохранения страны. Ведомство подчеркнуло, что случаев заражения вирусом Эбола в ОАЭ не зарегистрировано. Компетентные органы продолжают мониторинг глобальной эпидемиологической обстановки, поддерживая максимальный уровень готовности и санитарно-эпидемиологического контроля.

В министерстве сообщили, что компетентные органы ОАЭ продолжают тесную координацию со Всемирной организацией здравоохранения и профильными международными структурами в связи со случаем пассажира, который находился в ОАЭ и у которого спустя несколько дней после выезда из страны и прибытия в Уганду был подтвержден вирус Эбола. Ведомство также подчеркнуло, что во время пребывания в ОАЭ данный человек не обращался в медицинские учреждения. В министерстве сообщили, что компетентные органы провели оценку рисков, отследили контакты и приняли все необходимые профилактические меры в соответствии с национальными и международными требованиями. При этом случаев заражения вирусом Эбола в ОАЭ выявлено не было.

Министерство подтвердило, что ОАЭ продолжают поддерживать высокий уровень готовности и санитарно-эпидемиологического контроля и будут внимательно следить за развитием ситуации в координации с международными партнерами и профильными ведомствами.

Министерство здравоохранения также призвало население не распространять слухи и информацию из непроверенных источников, а получать сведения исключительно из официальных источников.