Цены на нефть снизились на азиатских торгах

АБУ-ДАБИ, 4 июня 2026 года (WAM) -- Цены на нефть снизились в четверг на азиатских торгах после резкого роста, зафиксированного накануне.

Фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 67 центов, или 0,69%, до 97,14 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) потеряли 62 цента, или 0,65%, достигнув отметки 95,40 доллара за баррель.

Снижение цен связывают с фиксацией прибыли участниками сырьевого рынка после резкого подъема котировок в конце предыдущей торговой сессии.