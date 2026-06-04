ФНС ОАЭ и министр иностранных дел Германии обсудили региональные и международные события

АБУ-ДАБИ, 4 июня 2026 года (WAM) -- Председатель Комитета по вопросам обороны, внутренних и иностранных дел Федерального национального совета (ФНС) ОАЭ доктор Али Рашид Аль Нуайми встретился сегодня в Абу-Даби с государственным министром Федерального министерства иностранных дел Германии Серап Гюлер.

Во встрече также приняли участие ряд членов Федерального национального совета.

Стороны подтвердили прочный характер стратегических и исторических отношений между ОАЭ и Федеративной Республикой Германия, развитию которых уделяется большое внимание со стороны руководства и правительств обеих стран.

Стороны также подчеркнули важность дальнейшего укрепления двусторонних связей и развития успешного партнерства в политической, экономической, торговой, инвестиционной и технологической сферах, что отражает глубину отношений между двумя дружественными государствами. Была отмечена необходимость усиления сотрудничества и координации по вопросам, представляющим взаимный интерес, в целях реализации стремлений народов двух стран к дальнейшему развитию и процветанию.

В ходе встречи стороны рассмотрели ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, в частности угрозы безопасности и свободе судоходства в Ормузском проливе, а также иранские атаки на ОАЭ, государства Залива и Иорданию и их негативное влияние на региональную безопасность и стабильность.

Стороны также обсудили влияние этих событий на мировую экономику и риски, которые они создают для регионального и международного мира и безопасности.

Доктор Али Рашид Аль Нуайми подчеркнул важность укрепления координации и сотрудничества между государствами для преодоления существующих вызовов и поддержки международных усилий, направленных на укрепление безопасности и стабильности, защиту общих интересов и содействие миру на региональном и глобальном уровнях.

Серап Гюлер выразила полную солидарность Германии с ОАЭ и осудила иранские атаки на территорию страны и объекты критически важной инфраструктуры, подчеркнув, что такие действия создают угрозу безопасности и стабильности как на региональном, так и на международном уровнях.

Она также подтвердила приверженность Германии дальнейшему укреплению сотрудничества и партнерства с ОАЭ в различных сферах в интересах обеих дружественных стран и в поддержку усилий по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития.