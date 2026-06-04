Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили премьер-министра Дании с переизбранием

АБУ-ДАБИ, 7 мая 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание премьер-министру Королевства Дания Метте Фредериксен по случаю ее переизбрания на новый срок.

Аналогичные поздравительные послания Метте Фредериксен направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.