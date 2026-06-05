Золото снижается на фоне ожиданий повышения процентных ставок

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 5 июня 2026 года (WAM) -- Цены на золото снижаются в пятницу и движутся к недельному снижению на фоне роста инфляции и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок.

Спотовая цена золота к 04:02 по Гринвичу опустилась на 0,7% до 4 442,94 доллара за унцию. С начала недели металл подешевел примерно на 2%.

Августовские фьючерсы на золото в США снизились на 0,8% до 4 469,10 доллара за унцию.

Серебро на спотовом рынке подешевело на 1,6% до 72,66 доллара за унцию, платина — на 1,1% до 1 879,42 доллара, палладий — на 1,6% до 1 299,23 доллара за унцию. Все эти металлы также движутся к недельному снижению.