Благодаря очередным посредническим усилиям ОАЭ состоялся обмен 370 пленными между Россией и Украиной

АБУ-ДАБИ, 5 июня 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты сообщили об успехе очередных посреднических усилий между Российской Федерацией и Украиной, в результате которых были освобождены по 185 пленных с каждой стороны. Общее число пленных, освобожденных в результате обменов при посредничестве ОАЭ, достигло 7471.

Министерство иностранных дел ОАЭ поблагодарило обе стороны за сотрудничество в рамках посреднических усилий ОАЭ. В ведомстве отметили, что это свидетельствует о доверии обеих стран к ОАЭ как надежному международному посреднику и высокой оценке усилий страны, направленных на урегулирование кризиса.

В министерстве подчеркнули, что успех уже 24-х посреднических усилий ОАЭ отражает особые отношения страны с Российской Федерацией и Украиной.

МИД ОАЭ также подтвердил приверженность поддержке всех усилий, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта и смягчение гуманитарных последствий кризиса, в том числе для беженцев и пленных.