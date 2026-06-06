ОАЭ решительно осудили террористические атаки Ирана на Бахрейн с применением баллистических ракет и беспилотников

АБУ-ДАБИ, 6 июня 2026 года (WAM) -- ОАЭ самым решительным образом осудили террористические атаки с применением баллистических ракет и беспилотников, целью которых стало Королевство Бахрейн.

В Министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что эти атаки являются вопиющим нарушением суверенитета Королевства Бахрейн и представляют угрозу его безопасности и стабильности.

Ведомство выразило полную солидарность ОАЭ с Королевством Бахрейн и подтвердило поддержку всех мер, направленных на обеспечение его безопасности и стабильности.