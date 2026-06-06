ОАЭ решительно осудили террористические атаки Ирана на Кувейт с применением беспилотников и ракет

АБУ-ДАБИ, 6 июня 2026 года (WAM) -- ОАЭ самым решительным образом осудили террористические атаки Ирана на Государство Кувейт с применением беспилотников и ракет.

В Министерстве иностранных дел ОАЭ заявили, что эти террористические атаки являются вопиющим нарушением суверенитета Кувейта и представляют угрозу его безопасности и стабильности.

Ведомство выразило полную солидарность ОАЭ с Государством Кувейт и подтвердило поддержку всех мер, направленных на обеспечение его безопасности и стабильности.