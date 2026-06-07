Президент ОАЭ издал федеральный указ о назначении генерального директора Федерального управления по ядерному регулированию

АБУ-ДАБИ, 7 июня 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян издал федеральный указ о назначении Хамада Али Мохамеда Аль Кааби генеральным директором Федерального управления по ядерному регулированию в ранге заместителя министра.

Хамад Аль Кааби занимал ряд руководящих должностей, в том числе с 2008 года являлся постоянным представителем ОАЭ при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), представлял ОАЭ в ряде международных организаций, а также занимал пост посла ОАЭ в Австрии, Словакии и Словении.