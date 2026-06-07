Тани Аль Зейуди встретился с премьер-министром Беларуси в ходе официального визита в Минск

МИНСК, 7 июня 2026 года (WAM) -- Государственный министр внешней торговли ОАЭ д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди завершил визит в Республику Беларусь, в ходе которого провел двусторонние встречи с рядом высокопоставленных должностных лиц, включая премьер-министра Александра Турчина, министра иностранных дел Максима Рыженкова и министра экономики Юрия Чеботаря.

Визит подтверждает приверженность ОАЭ дальнейшему расширению экономического сотрудничества и инвестиционного партнерства с Республикой Беларусь после подписания в прошлом году Соглашения о торговле услугами и инвестициях.

Аль Зейуди сопровождала делегация, в состав которой вошел посол ОАЭ в Республике Беларусь Ибрагим Салем Мохамед Аль Мушаррах.

В ходе визита Аль Зейуди возглавил высокопоставленную делегацию деловых кругов ОАЭ, принявшую участие в Белорусско-эмиратском деловом круглом столе. Мероприятие было организовано совместно с директором Национального центра поддержки экспорта Республики Беларусь Николаем Борисевичем и собрало представителей крупнейших компаний частного сектора двух стран, заинтересованных в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

По итогам мероприятия Аль Зейуди заявил: «Отношения между ОАЭ и Республикой Беларусь продолжают динамично развиваться. Недавно заключенное Соглашение о торговле услугами и инвестициях открыло новые возможности для сотрудничества между частными секторами наших стран и создало дополнительные предпосылки для дальнейшего расширения ненефтяной торговли, объемы которой в последние годы демонстрируют уверенный рост. Значительные преимущества от укрепления нашего партнерства получат такие ключевые отрасли, как технологии, образование и здравоохранение».

В 2025 году объем ненефтяной торговли между ОАЭ и Республикой Беларусь составил 319,5 млн долларов США, что на 45,4% меньше по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем этот показатель на 286,6% превышает уровень 2021 года, когда объем торговли между двумя странами составлял лишь 82,6 млн долларов США. Столь значительный рост свидетельствует о прочном стратегическом партнерстве между ОАЭ и Республикой Беларусь и укрепляет позиции ОАЭ как одного из ключевых торговых партнеров Беларуси в регионе ССАГЗ.

В рамках визита Аль Зейуди также посетил новый больничный комплекс и туристический курорт, после чего ознакомился с работой завода Stadler, а также Минского молочного завода №1, выпускающего более 300 наименований молочной продукции и перерабатывающего около 900 тонн молока в сутки.

Аль Зейуди также посетил церемонию открытия выставки «Белагро», объединившей более 600 компаний из 12 стран.

Подписанное в 2025 году Соглашение о торговле услугами и инвестициях между ОАЭ и Республикой Беларусь открыло новые возможности для взаимодействия частного сектора двух стран. Оно расширило доступ эмиратских компаний к белорусскому рынку в таких сферах, как финансовые и деловые услуги, консалтинг, образование и здравоохранение, а также создало новые возможности для прямых иностранных инвестиций и создания совместных предприятий.

Соглашение отражает общее стремление двух стран к укреплению экономических связей на основе взаимовыгодной торговли и инвестиций.

По мере того как ОАЭ продолжают укреплять свои глобальные торговые партнерства, данный визит соответствует курсу страны на развитие двусторонних отношений с быстрорастущими экономиками и регионами по всему миру.