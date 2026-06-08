ЕС ужесточает меры по защите сталелитейного рынка

БРЮССЕЛЬ, 8 июня 2026 года (WAM) -- Совет Европейского союза одобрил новые меры по защите европейского рынка стали от негативного влияния глобального избытка сталелитейных мощностей. Решение принято в рамках Плана действий ЕС по стали и металлам на 2025 год.

Новый механизм придет на смену действующим защитным мерам в отношении импорта стали, срок действия которых истекает 30 июня 2026 года, и позволит сохранить поддержку европейской сталелитейной отрасли.

Новые правила вступят в силу 1 июля. Их поддержали 25 из 27 государств-членов ЕС.

Согласно принятому решению, объем беспошлинного импорта стали будет сокращен примерно на 47%. В результате без уплаты пошлин в ЕС можно будет ежегодно поставлять до 18,3 млн тонн стали. На поставки сверх установленного лимита будет распространяться пошлина в размере 50% вместо действующих сейчас 25%.

В Брюсселе рассчитывают, что эти меры помогут укрепить позиции европейской промышленности в условиях растущей конкуренции и сохраняющегося избытка сталелитейных мощностей на мировом рынке.