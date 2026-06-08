ОАЭ приветствовали совместное заявление по Судану

АБУ-ДАБИ, 8 июня 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты приветствовали совместное заявление по Судану, подтвердившее общую приверженность поддержке мирного, демократического и стабильного будущего страны в соответствии с устремлениями братского суданского народа.

ОАЭ высоко оценили международные и региональные усилия, включая результаты Берлинской конференции, а также призывы к прекращению войны и началу всеобъемлющего политического процесса под руководством гражданских сил.

ОАЭ вновь подтвердили поддержку всех усилий по достижению гуманитарного перемирия и постоянного прекращения огня, облегчению гуманитарной ситуации, защите мирного населения и обеспечению беспрепятственной доставки гуманитарной помощи.

ОАЭ также приветствовали усилия «пятерки» по продвижению всеобъемлющего политического процесса, в том числе консультации, состоявшиеся в Аддис-Абебе 3–5 июня в рамках подготовки к всеобъемлющему внутрисуданскому диалогу.

Кроме того, ОАЭ подчеркнули важность политического урегулирования и поддержки инклюзивного независимого переходного процесса под руководством гражданских сил, отвечающего стремлениям суданского народа к безопасности, стабильности и достойной жизни.