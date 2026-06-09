Золото стабилизировалось у двухмесячного минимума

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 9 июня 2026 года (WAM) -- Цены на золото во вторник практически не изменились и остаются вблизи минимального уровня более чем за два месяца.

По состоянию на 04:04 по Гринвичу спотовая цена золота составляла 4 333,91 доллара за тройскую унцию. На предыдущей торговой сессии металл опускался до самого низкого уровня более чем за два месяца.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в августе снизились на 0,1% до 4 358,80 доллара за тройскую унцию.

Серебро на спотовом рынке подешевело на 0,5% до 67,85 доллара за тройскую унцию. Платина потеряла 0,1%, снизившись до 1 752,45 доллара за унцию, тогда как палладий подорожал на 1% до 1 216,42 доллара за унцию.