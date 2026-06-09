На острове Яс в Абу-Даби представили Grand Prix Package на 2026 год для поклонников Формулы-1

АБУ-ДАБИ, 9 июня 2026 года (WAM) -- На острове Яс в Абу-Даби объявили о возобновлении программы Grand Prix Package на 2026 год. Она предоставляет поклонникам автоспорта возможность посетить четыре дня гоночных мероприятий и остановиться в участвующих в программе отелях острова Яс.

Grand Prix Package предусматривает посещение заездов Формулы-1, концертов после гонок с участием мировых звезд, а также популярных развлекательных и туристических объектов острова Яс.

Бронирование уже открыто. Программа предусматривает доступ к наиболее востребованным категориям билетов, включая Main Grandstand, West Club, West Grandstand, South Grandstand, North Grandstand, North Straight Club, North Straight и Abu Dhabi Hill.

Пакет также включает посещение концертов после гонок. Уже подтверждено участие Zara Larsson, Lewis Capaldi и группы Imagine Dragons. Имена других артистов будут объявлены позднее.