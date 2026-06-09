Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили короля Иордании с Днем восшествия на престол

АБУ-ДАБИ, 9 июня 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание Его Величеству королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдулле II ибн Аль Хусейну по случаю Дня восшествия на престол.

Также поздравительные телеграммы королю Абдулле II направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.