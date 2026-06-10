ОАЭ отметили Международный день диалога между цивилизациями, подчеркнув ведущую роль страны в продвижении ценностей толерантности

АБУ-ДАБИ, 10 июня 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты отмечают Международный день диалога между цивилизациями, который ежегодно проводится 10 июня, подчеркивая свою ведущую роль в укреплении межкультурного взаимопонимания и продвижении мира и толерантности во всем мире.

В ОАЭ проживают представители около 200 национальностей, принадлежащие к различным этническим и религиозным группам. Это способствует формированию общества, основанного на взаимном уважении, верховенстве закона и равных возможностях. Такой подход отражает многолетнюю государственную политику, подкрепленную законодательством, общественными инициативами и образовательными программами.

В рамках этих усилий 5 июня в Абу-Даби состоялась III Международная конференция по диалогу цивилизаций и толерантности. В ней приняли участие более 100 спикеров и 4 500 участников из более чем 120 стран.

ОАЭ остаются одним из мировых лидеров в продвижении толерантности и мирного сосуществования. Для этого в стране было создано Министерство толерантности и мирного сосуществования, призванное содействовать открытости и взаимопониманию. Среди ключевых инициатив Национальный фестиваль толерантности и Дом семьи Авраама в Абу-Даби, который служит единым пространством для диалога между последователями трех авраамических религий.

В феврале 2019 года в Абу-Даби был подписан Документ о человеческом братстве великим имамом Аль-Азхара Ахмедом ат-Тайебом и Папой Римским Франциском. Этот документ, получивший высокую оценку ООН, остается одним из ключевых международных ориентиров в области межрелигиозного диалога и мирного сосуществования.

На международной арене ОАЭ уделяют большое внимание культурному и дипломатическому диалогу в рамках своей внешней политики. Страна активно участвует в работе таких международных организаций и форумов, как Альянс цивилизаций ООН и ЮНЕСКО, а также содействует реализации гуманитарных и культурных инициатив по всему миру.