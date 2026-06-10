Нефть подорожала на фоне событий на Ближнем Востоке и сокращения предложения

АБУ-ДАБИ, 10 июня 2026 года (WAM) -- Мировые цены на нефть выросли почти на 1% в начале торгов в среду после того, как на предыдущей сессии опустились до минимальных уровней за семь недель.

Росту котировок способствовали события на Ближнем Востоке, сокращение предложения на мировом рынке и существенное снижение запасов нефти в США.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 83 цента, или 0,9%, до 92,29 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 68 центов, или 0,8%, до 88,97 доллара за баррель.