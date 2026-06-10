Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили президента Португалии с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 10 июня 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Португалии Антониу Жозе Сегуру по случаю Национального дня его страны.

Также поздравительные телеграммы президенту Португалии Антониу Жозе Сегуру и премьер-министру Луишу Монтенегру направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.