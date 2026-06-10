Абдулла бин Заед и глава МИД Египта обсудили двусторонние отношения и региональную ситуацию

АБУ-ДАБИ, 10 июня 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Арабской Республики Египет Бадром Абдельатти обсудил братские отношения между двумя странами, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества и стратегического партнерства в различных сферах в интересах обеих стран и их народов.

Стороны также рассмотрели последние события в регионе и последствия неспровоцированных террористических атак Ирана, направленных против Объединенных Арабских Эмиратов и ряда братских государств.

Министры обсудили усилия по укреплению безопасности и стабильности, сохранению мира в регионе и достижению устойчивого мира на Ближнем Востоке.

Особое внимание было уделено ситуации в секторе Газа. Стороны подчеркнули важность реализации всех положений плана президента США Дональда Трампа, направленного на обеспечение безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе.

В ходе беседы также обсуждалась ситуация в Ливане. Шейх Абдулла бин Заед подтвердил неизменную поддержку ОАЭ единству, суверенитету и территориальной целостности Ливана, а также всем усилиям, направленным на укрепление стабильности, развитие и процветание братского ливанского народа.

Кроме того, министры обсудили ситуацию в Судане и подчеркнули важность поддержки всех усилий, направленных на достижение гуманитарного перемирия и постоянного прекращения огня, облегчение гуманитарной ситуации, защиту гражданского населения и обеспечение доставки гуманитарной помощи. Стороны также подчеркнули важность политического урегулирования и поддержки всеобъемлющего и независимого переходного процесса под руководством гражданских сил, отвечающего стремлениям суданского народа к безопасности, стабильности и достойной жизни.