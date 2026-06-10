Силы ПВО Бахрейна перехватили ракеты и беспилотники

МАНАМА, 10 июня 2026 года (WAM) -- Главное командование Сил обороны Бахрейна сообщило, что системы ПВО страны перехватили и уничтожили ряд воздушных целей в ходе отражения иранских атак.

Как передает Бахрейнское информационное агентство (BNA), в заявлении Главного командования говорится: «Иран продолжает проводить систематическую враждебную политику, осуществляя преступные атаки с использованием ракет и беспилотников против мирных жителей Королевства Бахрейн».

В командовании подчеркнули, что преднамеренное применение ракет и беспилотников против гражданского населения и объектов частной собственности является грубым нарушением международного гуманитарного права.