Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили премьер-министра Армении с победой на парламентских выборах

АБУ-ДАБИ, 10 июня 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю его победы на парламентских выборах и переизбрания на пост премьер-министра Республики Армения.

Также поздравительные телеграммы Николу Пашиняну направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.