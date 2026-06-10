ОАЭ решительно осудили террористические атаки Ирана на Бахрейн, Кувейт и Иорданию

АБУ-ДАБИ, 10 июня 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты самым решительным образом осудили неспровоцированные террористические атаки Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников, направленные против Королевства Бахрейн, Государства Кувейт и Иорданского Хашимитского Королевства.

В заявлении Министерства иностранных дел подчеркивается, что эти террористические атаки представляют собой грубое нарушение суверенитета трех братских государств и создают угрозу их безопасности и стабильности.

Министерство выразило полную солидарность ОАЭ с Королевством Бахрейн, Государством Кувейт и Иорданским Хашимитским Королевством, подтвердив поддержку всех мер, направленных на обеспечение их безопасности и стабильности.