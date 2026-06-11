ОАЭ предоставили срочную гуманитарную помощь пострадавшим от разлива Евфрата в Сирии

АБУ-ДАБИ, 11 июня 2026 года (WAM) -- По распоряжению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна ОАЭ через Агентство ОАЭ по оказанию помощи предоставили срочную гуманитарную помощь пострадавшим от недавнего разлива реки Евфрат в Сирии.

Помощь предоставляется в рамках международных обязательств ОАЭ по поддержке населения, пострадавшего от стихийных бедствий и гуманитарных кризисов. Страна продолжает оперативно направлять пострадавшим предметы первой необходимости и материалы для временного размещения.

Председатель Агентства ОАЭ по оказанию помощи доктор Тарек Ахмед Аль Амери подчеркнул, что руководство страны уделяет особое внимание оперативному оказанию гуманитарной помощи государствам, пострадавшим от стихийных бедствий и гуманитарных кризисов. По его словам, такой подход опирается на наследие Отца-основателя ОАЭ шейха Заеда бин Султана Аль Нахайяна и отражает ценности щедрости, взаимопомощи, солидарности и сотрудничества во благо всего человечества.