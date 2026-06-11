ОАЭ направили срочную помощь пострадавшим от землетрясения магнитудой 7,8 на Филиппинах

АБУ-ДАБИ, 11 июня 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты через Агентство ОАЭ по оказанию помощи направили срочную гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения магнитудой 7,8 у южного побережья Филиппин, в результате которого погибли 35 человек и более 200 получили ранения.

Председатель Агентства ОАЭ по оказанию помощи доктор Тарек Ахмед Аль Амери заявил, что эта экстренная помощь отражает приверженность ОАЭ поддержке народов и сообществ, пострадавших от стихийных бедствий и кризисов.

«Мы стремимся облегчить страдания пострадавших от землетрясения и содействовать скорейшему восстановлению и стабильности, взаимодействуя с международными организациями и компетентными местными органами власти», — отметил он.

По его словам, гуманитарная помощь ОАЭ была предоставлена на основе комплексной оценки потребностей, проведенной совместно с компетентными органами Филиппин для определения первоочередных потребностей пострадавших.

Аль Амери подчеркнул приверженность ОАЭ оперативному оказанию помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций. Он отметил, что такая помощь предоставляется в соответствии с оценками гуманитарной обстановки, подготовленными профильными организациями ООН.

ОАЭ через Министерство иностранных дел выразили солидарность с дружественной Республикой Филиппины в связи с землетрясением, произошедшим в регионе Минданао на юге страны, в результате которого погибли и пострадали люди.

ОАЭ выразили искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Филиппин, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим.