Президент ОАЭ принял постоянного представителя США при ООН

АБУ-ДАБИ, 11 июня 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян принял постоянного представителя США при ООН Майка Уолтца.

В ходе встречи были обсуждены стратегические отношения между ОАЭ и США, а также пути дальнейшего укрепления сотрудничества в различных сферах в интересах обеих стран.

Стороны также рассмотрели развитие ситуации в регионе и ее последствия для региональной и международной безопасности и стабильности, а также влияние на международную морскую безопасность и мировую экономику.

Во встрече приняли участие наследный принц Абу-Даби Его Высочество шейх Халед бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян, а также ряд шейхов, министров и высокопоставленных должностных лиц.