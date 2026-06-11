ОАЭ решительно осудили новые враждебные атаки Ирана на Бахрейн, Кувейт и Иорданию

АБУ-ДАБИ, 11 июня 2026 года (WAM) -- ОАЭ самым решительным образом осудили новые ракетные атаки и атаки с использованием беспилотников, совершенные Ираном против Бахрейна, Кувейта и Иордании.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подчеркнуло, что эти враждебные атаки являются вопиющим нарушением суверенитета трех братских государств и представляют угрозу их безопасности и стабильности.

Министерство вновь подтвердило полную солидарность ОАЭ с Бахрейном, Кувейтом и Иорданией и поддержку всех мер по обеспечению их безопасности и стабильности.