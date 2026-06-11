Шейх Абдулла бин Заед провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кувейта

АБУ-ДАБИ, 11 июня 2026 года (WAM) -- Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с министром иностранных дел братского Государства Кувейт шейхом Джаррой Джабером Аль Ахмадом Аль Сабахом.

В ходе разговора стороны обсудили ситуацию в регионе. Они решительно осудили новые враждебные атаки Ирана с использованием ракет и беспилотников, направленные против Кувейта.

Его Высочество шейх Абдулла вновь подтвердил полную солидарность ОАЭ с братским Государством Кувейт и поддержку всех мер, направленных на обеспечение его безопасности и стабильности, а также защиту граждан и жителей страны.

Он подчеркнул, что безопасность Государства Кувейт является неотъемлемой частью безопасности ОАЭ и государств ССАГЗ.