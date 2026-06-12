Золото движется к недельному снижению на фоне опасений по поводу инфляции и повышения ставок

МИРОВЫЕ РЫНКИ, 12 июня 2026 года (WAM) -- Цены на золото в пятницу снижаются и могут завершить неделю падением на фоне опасений по поводу инфляции и возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

По состоянию на 02:52 по Гринвичу спотовая цена золота снизилась на 0,5% и составила 4191,17 доллара за унцию. По итогам недели металл может подешеветь на 3,2%.

Фьючерсы на золото с поставкой в августе на американском рынке выросли на 2,4% до 4212,70 доллара за унцию.

Спотовая цена серебра снизилась на 0,4% до 67,10 доллара за унцию. Платина подорожала на 0,7% до 1731,40 доллара за унцию, однако оба металла также движутся к недельному снижению.

Палладий вырос на 1,6% до 1289,33 доллара за унцию. С начала недели металл подорожал примерно на 5%.