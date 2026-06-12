Руководители ОАЭ поздравили Владимира Путина с Днем России

АБУ-ДАБИ, 12 июня 2026 года (WAM) -- Президент ОАЭ Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили поздравительные послания Владимиру Путину и премьер-министру России Михаилу Мишустину.