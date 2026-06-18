Совместное заявление министров иностранных дел ОАЭ, Иордании, Турции, Египта, Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии и Катара

АБУ-ДАБИ, 18 июня 2026 года (WAM) -- Министры иностранных дел ОАЭ, Иордании, Турции, Египта, Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии и Катара решительно осудили продолжающееся насилие со стороны израильских поселенцев в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу, включая недавние нападения на Большую мечеть в деревне Джильджилия и мечеть Аль-Фарук в деревне Мазраа-ан-Нубани к северу от Рамаллы.

Министры подчеркнули, что эти нападения являются явным посягательством на неприкосновенность мест отправления культа и религиозных объектов, а также нарушением международного права, включая международное гуманитарное право, и соответствующих резолюций ООН.

Министры решительно осудили эти нападения со стороны израильских поселенцев, а также продолжающиеся незаконные действия Израиля на оккупированной палестинской территории, которые способствуют нестабильности, насилию и экстремизму и подрывают международные усилия по достижению мира. Ответственность за эти нападения они возложили на Израиль как на оккупирующую державу.

Министры вновь призвали международное сообщество выполнить свой правовой и моральный долг и обязать Израиль прекратить опасную эскалацию на оккупированном Западном берегу, отказаться от незаконной практики, положить конец насилию со стороны поселенцев, привлечь виновных в этих преступлениях к ответственности и не допустить их безнаказанности.

Министры иностранных дел подтвердили неизменную солидарность с палестинским народом и твердую поддержку реализации его законных и неотъемлемых национальных прав, прежде всего права на самоопределение и создание независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Они также подтвердили поддержку всех усилий, направленных на прекращение израильской оккупации и достижение справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на основе решения о двух государствах в соответствии с международным правом, соответствующими резолюциями ООН и Арабской мирной инициативой.