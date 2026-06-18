Сауд бин Сакр принял генерального консула Бахрейна

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА, 18 июня 2026 года (WAM) -- Член Верховного совета и правитель Рас-эль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль Касими принял генерального консула Королевства Бахрейн в Дубае и Северных эмиратах Талаля Юсефа Фахро, который нанес ему визит вежливости.

Стороны обсудили пути укрепления братских отношений между двумя странами и народами, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Талаль Юсеф Фахро выразил искреннюю благодарность и признательность Его Высочеству шейху Сауду бин Сакру Аль Касими за теплый прием и оказанное гостеприимство.

Он отметил прочные братские связи между двумя странами и высоко оценил развитие, которое демонстрирует эмират Рас-эль-Хайма в различных сферах.