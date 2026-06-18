ОАЭ продолжают оказывать экстренную гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на Филиппинах

МАНИЛА, 18 июня 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты продолжают оказывать экстренную гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в провинции Сарангани на Филиппинах.

Группа реагирования ОАЭ в присутствии посла ОАЭ на Филиппинах Мохамеда Обайда Салема Аль Катама Аль Зааби и в координации с местными властями распределила среди пострадавших семей в провинции около 700 продовольственных наборов и 500 галлонов питьевой воды.

На следующих этапах ОАЭ планируют распределить более 20 тыс. продовольственных наборов и 20 тыс. галлонов питьевой воды.

Группа реагирования ОАЭ также посетила ряд пострадавших районов и на месте оценила условия и гуманитарные потребности семей, чтобы обеспечить максимально эффективное оказание помощи.

Эта гуманитарная операция подтверждает приверженность ОАЭ оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий по всему миру и укреплению принципов солидарности и международного сотрудничества.