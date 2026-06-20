ОАЭ решительно осудили террористическую атаку на аэропорт в столице Нигера

АБУ-ДАБИ, 20 июня 2026 года (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили террористическую атаку на Международный аэропорт имени Диори Амани в столице Республики Нигер, в результате которой десятки людей погибли и получили ранения.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило решительное осуждение подобных преступных действий, а также неизменное неприятие всех форм насилия, экстремизма и терроризма, направленных на подрыв безопасности и стабильности.

Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Нигера, пожелав всем пострадавшим скорейшего выздоровления.