Нефть Brent выросла до 81,66 доллара за баррель из-за опасений по поводу поставок

СИНГАПУР, 22 июня 2026 года (WAM) -- Фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 1 доллар за баррель на азиатских торгах на фоне усилившихся опасений относительно мировых поставок сырья.

Фьючерсы на Brent выросли на 1,09 доллара, или 1,35%, до 81,66 доллара за баррель. В ходе сессии котировки поднимались до 82,30 доллара за баррель.

Рост цен поддержали возобновившиеся опасения по поводу возможных перебоев в мировых поставках нефти, а также неопределенность вокруг транспортировки энергоносителей по ключевым экспортным маршрутам Ближнего Востока.