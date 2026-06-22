ЧМ-2026: Уругвай и Кабо-Верде сыграли вничью 2:2

МАЙАМИ, 22 июня 2026 года (WAM) -- Сборная Кабо-Верде сыграла вничью с Уругваем со счетом 2:2 в матче группы H чемпионата мира по футболу в Майами.

Кевин Пина вывел Кабо-Верде вперед, однако Уругвай ответил двумя голами в первом тайме: отличились Макси Араухо и Агустин Каноббио.

После перерыва Дайлон Варела сравнял счет после ошибки в обороне уругвайцев. В итоге матч завершился вничью, что принесло Кабо-Верде одно очко.

Для Кабо-Верде это вторая подряд ничья с бывшим чемпионом мира после матча с Испанией, завершившегося со счетом 0:0.