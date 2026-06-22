Команда реагирования ОАЭ посетила пункт размещения пострадавших от землетрясения на юге Филиппин и полевой госпиталь

МАНИЛА, 22 июня 2026 года (WAM) -- Команда реагирования ОАЭ посетила пункт временного размещения пострадавших от землетрясения в провинции Сарангани на юге Филиппин, а также проинспектировала работу полевого госпиталя. В ходе визита команда оценила условия пребывания перемещенных лиц и их первоочередные гуманитарные потребности.

Команда также ознакомилась с работой полевого госпиталя, качеством оказываемой пациентам медицинской помощи и потребностями пострадавших, чтобы ускорить предоставление необходимой гуманитарной поддержки.

Посол ОАЭ в Республике Филиппины Мохамед Обейд Аль Каттам Аль Зааби заявил, что визит проходит в рамках продолжающихся гуманитарных усилий ОАЭ по поддержке пострадавших от землетрясения и отражает неизменный подход страны к оказанию помощи людям, затронутым стихийными бедствиями и гуманитарными кризисами.

ОАЭ предоставили пострадавшим продовольствие, предметы первой необходимости и срочную гуманитарную помощь в рамках вклада страны в международные усилия по смягчению последствий землетрясения в провинции Сарангани.