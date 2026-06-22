ОАЭ решительно осудили стрельбу в школе в центральной части Филиппин

АБУ-ДАБИ, 22 июня 2026 года (WAM) -- ОАЭ решительно осудили инцидент со стрельбой в школе в городе Таклобан в Республике Филиппины, в результате которого погибли и пострадали несколько человек.

В заявлении Министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило решительное осуждение подобных преступных действий и твердое неприятие всех форм насилия и экстремизма, направленных на подрыв безопасности и стабильности.

Министерство выразило искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Филиппин и пожелало скорейшего выздоровления всем пострадавшим.