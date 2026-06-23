Набиль Фахми назначен новым генеральным секретарем Лиги арабских государств

АММАН, 23 июня 2026 года (WAM) -- Совет Лиги арабских государств на уровне министров утвердил назначение Набиля Фахми новым генеральным секретарем Лиги сроком на пять лет. Решение было принято на заседании, состоявшемся вчера вечером в столице Иордании Аммане. Набиль Фахми вступит в должность 1 июля.

Совет пожелал ему успехов в исполнении обязанностей на новом посту, подтвердив уверенность в его дипломатическом опыте и способности продолжить работу по укреплению совместных арабских действий и реагированию на текущие вызовы.