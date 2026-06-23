Франция обыграла Ирак и вышла в 1/16 финала чемпионата мира

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 23 июня 2026 года (WAM) -- Сборная Франции вышла в 1/16 финала чемпионата мира FIFA 2026, победив Ирак со счетом 3:0 в матче группы I.

Килиан Мбаппе открыл счет на 14-й минуте, а на 54-й оформил дубль. Усман Дембеле забил третий мяч на 66-й минуте.

Перерыв между таймами затянулся более чем на час из-за неблагоприятных погодных условий и грозы, после чего матч был возобновлен.

Благодаря этой победе Франция с шестью очками возглавила группу, тогда как Ирак остался на последнем месте, не набрав ни одного очка.