Алжир обыграл Иорданию на чемпионате мира

САНТА-КЛАРА, Калифорния, 23 июня 2026 года (WAM) -- Сборная Алжира в понедельник одержала победу над Иорданией со счетом 2:1, сохранив шансы на выход в плей-офф чемпионата мира. Поражение лишило иорданскую команду возможности продолжить борьбу в группе J.

Алжирцы долго не могли преодолеть организованную оборону соперника, однако во втором тайме переломили ход матча, забив два мяча за 13 минут. Отличились Надир Бенбуали и Амин Гуири.

Иордания сдерживала давление сборной Алжира и открыла счет на 36-й минуте после ошибки соперника в обороне. Быструю атаку точным ударом завершил Низар Аль-Рашдан.

На 69-й минуте Алжир сравнял счет: вышедший на замену Бенбуали ударом головой замкнул подачу Рияда Мареза с углового. Победный мяч за восемь минут до конца основного времени забил Гуири.