Президент ОАЭ выразил эмиру Катара соболезнования в связи с инцидентом в промышленной зоне Рас-Лаффан

АБУ-ДАБИ, 23 июня 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян сегодня провел телефонный разговор с эмиром Государства Катар Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. В ходе беседы Его Высочество выразил искренние соболезнования в связи с жертвами инцидента на заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Его Высочество подтвердил солидарность ОАЭ с Катаром и поддержку страны после инцидента.

Его Высочество шейх Тамим бин Хамад Аль Тани выразил признательность Его Высочеству шейху Мохамеду бин Заеду Аль Нахайяну за соболезнования и солидарность, подчеркнув прочные связи между двумя странами и их народами.



