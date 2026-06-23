Президент и вице-президенты ОАЭ выразили соболезнования эмиру Катара в связи с жертвами инцидента в промышленной зоне Рас-Лаффан

АБУ-ДАБИ, 23 июня 2026 года (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил соболезнования эмиру Государства Катар Его Высочеству шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани в связи с жертвами инцидента на заводе в промышленной зоне Рас-Лаффан, в результате которого есть погибшие и пострадавшие.

Его Высочество пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Соболезнования эмиру Катара также направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.