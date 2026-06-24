Цены на нефть приблизились к четырехмесячному минимуму

ТОКИО, 24 июня 2026 года (WAM) -- Цены на нефть в среду продолжили снижение с начала недели и торговались около минимальных уровней за четыре месяца, достигнутых на предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 00:43 по Гринвичу подешевели на 37 центов, или 0,5%, до 76,71 доллара США за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate снизилась на 36 центов, или 0,5%, до 72,85 доллара США за баррель.

Во вторник оба эталонных сорта нефти потеряли почти 1%, опустившись до минимальных уровней с начала марта.