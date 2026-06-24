Командующий Национальной гвардией ОАЭ обсудил с российским коллегой развитие сотрудничества

МОСКВА, 24 июня 2026 года (WAM) -- Командующий Национальной гвардией ОАЭ генерал-майор Салех Мохаммед бин Мегрен Аль Амери в начале официального визита в Российскую Федерацию посетил штаб-квартиру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Москве. Его принял директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал Виктор Золотов в присутствии ряда высокопоставленных российских офицеров и официальных лиц.

Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, а также пути укрепления сотрудничества в сфере безопасности и по специализированным направлениям, что будет способствовать поддержке совместных усилий и развитию институционального потенциала.

Визит состоялся в рамках усилий Национальной гвардии ОАЭ по расширению международного сотрудничества, обмену опытом и изучению передовых практик в целях дальнейшего повышения готовности и операционной эффективности в соответствии с высочайшими профессиональными стандартами.